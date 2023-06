Quando l’ingorgo è nei cieli

Gabriele

Canè

Beati loro che da lassù non vedono. Non vedono le sassaiole davanti al Maggio, gli accoltellamenti in stazione, le baby gang in servizio permanente. Non vedono esercizi tradizionali trasformarsi quotidianamente in paninoteche, o i camion della nettezza che nelle ore di punta (non di notte) bloccano il traffico, e in più fanno pure gli spiritosi spiegando nelle scritte sul retro che Furia è il cavallo del West, non quella che hai tu di andare a casa o a lavorare. Non vedono la battaglia sugli affitti brevi, o il David tagliato o mostrato nelle parti intime, a seconda che faccia comodo a uno sceicco o a una griffe. Ordinaria amministrazione di una città che come tante ha urgenza di riavvitare molti bulloni che nel tempo si sono allentati. Fisiologico. Ma da lassù Firenze è magica, incontaminata. Bisogna solo fare attenzione agli ingorghi. Già, perché nel cielo di Firenze c’è un via vai che neppure nei cantieri della tranvia. Se non ci credete guardate il sito ‘flightradar24’ che 24 ore su 24 traccia tutto ciò che passa sulla città: aerei civili, militari, elicotteri. Tanti elicotteri. Quelli che portano i turisti a 5 stelle a gustarsi uno spettacolo unico al mondo, girando e rigirando sulla verticale della cupola del Brunelleschi, ad esempio. Lo sente bene soprattutto chi abita in centro, e lo sa bene il sindaco Nardella che ha tuonato contro il continuo, insostenibile via vai sui cieli della città. Un affare, senza dubbio, un servizio. Peccato che la legge che ha sostituito l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica dell’agosto 1988, al punto 4 preveda che "è vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case…..". A regola dovrebbe essere Enac a occuparsene, e certo lo fa. Diciamo però, che a vista e a orecchio grandi risultati non si notano. Firenze è bellissima. Rispettando la legge, tutte le leggi, potrebbe essere ancora meglio. Sia quaggiù, sia lassù.