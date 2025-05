Quando il teatro incontra il calcio: una serata di sogni e solidarietà

Firenze, 11 maggio 2025– Si è riempito di musica e magia il Teatro “Le Laudi” di Firenze, quando l’altra sera danza e solidarietà hanno preso per mano il pubblico per accompagnarlo, letteralmente, a “volare nel sogno”. Il Lions Club Firenze Giotto, in collaborazione con la Compagnia della Giostra, ha infatti presentato lo spettacolo “Apriamo il sipario – Voliamo nel sogno”, un evento a scopo benefico che ha riscosso calorosi consensi e commozione. Ad introdurre la serata, la direttrice della compagnia Orietta Viliani insieme al presidente del Club Agostino Masi, seguiti da Federico Agostini, dirigente della squadra di calcio femminile Firenze City Sud, destinataria dei fondi raccolti. Il progetto ha infatti come obiettivo l’acquisto di materiale sportivo per una squadra che è molto più di un insieme di atlete: composta da ragazze fuori sede, madri giovani, donne con disagi familiari, disturbi alimentari o provenienti da situazioni difficili, il team rappresenta un vero e proprio laboratorio di inclusione. Qui il calcio diventa un veicolo di rinascita, un terreno dove solidarietà, fiducia e forza si intrecciano quotidianamente. Lo spettacolo ha condotto il pubblico in un teatro abbandonato, che due impresari – Carlo Proscenio e Guido Applausi – decidono di riportare in vita. Tra provini e sogni in scena, si sono susseguiti celebri rivisitazioni di musical come “Grease”, “Cabaret”, “Hello Dolly”, “Cats”, “Capitan Uncino”, “Aggiungi un posto a tavola”, “Dancing Queen”, fino a un commovente finale sulle note di “Volare”, intonato anche dagli spettatori, simbolico abbraccio collettivo verso un orizzonte fatto di speranza. Con interpreti e collaboratrici di scena che hanno saputo emozionare e divertire, lo spettacolo è stato un autentico inno alla bellezza dell’arte e alla forza del legame umano, a dimostrazione che il teatro – come lo sport – può innalzare la vita. Caterina Ceccuti