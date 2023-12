Quando i sogni diventano realtà. Arriva Carolina con i suoi amici elfi

FIRENZE

Con lei ogni magia è possibile, specialmente in questi giorni di festa. Lo sanno bene i tanti piccoli fan di Carolina, la star della tv e del teatro più amata dei bambini che anche quest’anno sale sul palcoscenico per regalare un Natale di gioia e divertimento. Con oltre un miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube, l’attrice e conduttrice Carolina Benvenga torna domani sera al Tuscany Hall con un doppio appuntamento alle 15 e alle 18.

Lo spettacolo si intitola "Un Natale favoloso… A teatro" di Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, con le coreografie di Fiorella Nolis e la regia di Morena D’Onofrio. "Un Natale favoloso… A teatro" è un sogno che, nel periodo più magico dell’anno, diventa realtà. Questa la storia. Scatta l’allarme per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attiveranno per salvare il giorno più bello dell’anno.

Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzeranno, canteranno e coinvolgeranno i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno tutti inisieme a salvare il Natale 2023? Lo show musicale racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia. Info nei siti ufficiali www.bitconcerti.it e www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). Disponibili anche un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet, per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.

O.Mu.