Solidarietà, da Firenze un quaderno sospeso per i bambini dell’Africa

Firenze, 27 luglio 2022 - La solidarietà passa anche attraverso un quaderno. Fino al 31 ottobre in 13 cartolerie fiorentine si potrà lasciare pagati materiali didattici destinati a mille alunni di scuole di vari paesi africani. È la campagna “Da Firenze un quaderno ‘sospeso’ per l’Africa” ideata dall’associazione fiorentina ManzoProdActionAid con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

“Ringrazio l'associazione per questa campagna importante che si inserisce in una serie di iniziative che hanno avviato da tempo a sostegno delle scuole in Africa. Ancora una volta Firenze, il mondo associativo e le attività commerciali dimostrano il loro grande cuore e la solidarietà a favore dei bambini. Sono sicura che i fiorentini non mancheranno di dare il loro contributo”, afferma l’assessora al Welfare Sara Funaro.

“Un’iniziativa importante a supporto di tanti ragazzi sfortunati e che ha messo insieme alcune cartolerie della nostra città, segno che quando entra in gioco la solidarietà e la volontà di aiutare le attività commerciali di Firenze sono sempre in prima linea”, dichiara l’assessore al commercio Federico Gianassi.

In concreto basterà recarsi in una delle cartolerie aderenti e lasciare pagati quaderni ma anche penne, pennarelli e tutto il necessario per la didattica. L’associazione poi penserà a consegnarli nelle scuole che assiste in Burkina Faso, Senegal, Ciad e Zimbanwe e quindi ai mille alunni che le frequentano. La campagna sarà attiva fino al 31 ottobre.

Ecco l’elenco delle cartolerie che aderiscono all’iniziativa.

InCarta (via Pietrapiana 5/R), Nuove Poste (via Sant’Egidio 10/R), Claudia (via Gioberti 152/R), 2C (via Gioberti 2c/R), Laura (via della Rondinella 71/R), Universale (via La Farina 10/R), Di Cristina (via Pietrapiana 108), Paolo e Paola (viale Mazzini 10/R), Colibrì (via Centostelle 20/c), Girasole (via Manni 54/R), Ateneo (piazza della Vittoria 10), Firenze (piazza delle Cure 14/R) e Fantasia (viale Lavagnini 5).

Per info: www.manzaid.org e su YouTube https://youtu.be/leNKYLVm-Tc