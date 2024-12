Puzza di gas, paura a Sant’Angelo. Chiuso un distributore di benzina

Week end senza pace, nelle Signe, fra incidenti, incendi e allarmi, che hanno messo a dura prova vigili del fuoco, soccorritori e carabinieri. Alle 22.30 di sabato, i volontari e il medico della Pubblica assistenza di Signa sono intervenuti su un malore in strada a Lastra a Signa. Un uomo di 83 anni si era infatti sentito male poco prima, mentre guidava, pare per un arresto cardiaco.

Con grande prontezza l’anziano è però riuscito a fermare l’auto senza danni e la moglie, che si trovava con lui sulla vettura, ha dato subito l’allarme. L’ottantatreenne è stato così immediatamente soccorso dall’ambulanza di primo soccorso della Misericordia di Lastra a Signa e poi dalla medicalizzata di Signa, sopraggiunta in supporto. Dopo essere stato a lungo rianimato sul posto, l’uomo è stato portato a codice rosso all’ospedale di Torregalli.

Poche ore dopo un altro allarme, stavolta sul territorio di Signa. Intorno alle una della notte fra sabato e domenica le fiamme sono infatti divampate in un magazzino di via delle Bertesche, la strada che collega la frazione di San Mauro a Signa con via dei Colli e quindi con il centro di Signa.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il rogo avrebbe interessato anche alcune macchine in sosta e alcune attrezzature, fortunatamente senza coinvolgere alcuna persona. Accertamenti sono in corso, per chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione e della compagnia di Signa, anche medico e volontari della Pubblica assistenza di Signa, chiamati a titolo precauzionale quando ancora non era chiaro se potessero esserci feriti.

Giornata di continui interventi anche domenica, quando, già dalla tarda mattinata, numerosi cittadini di Sant’Angelo a Lecore e dintorni hanno iniziato a chiamare i numeri di pronto intervento segnalando odore di gas e chiedendo di effettuare le necessarie verifiche per escludere la presenza di una perdita.

A partire dal primo pomeriggio, fino alle 18, si sono quindi susseguiti vari interventi dei vigili del fuoco per chiarire cosa stesse accadendo, abbinati a momentanee limitazioni al traffico su via Pistoiese. Alla fine, i pompieri sarebbero riusciti a individuare la presunta causa dello strano odore di gas: i "vapori" arriverebbero da un distributore di benzina della zona. Non essendoci pericolo per la popolazione, non sono state effettuate evacuazioni: su disposizione dei vigili del fuoco, il distributore è stato chiuso in attesa dei necessari interventi tecnici e degli accertamenti del caso.

