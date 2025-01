Puzza di gas alla scuola materna. Attimi di paura in piazza Garibaldi

Momenti di paura alla scuola materna Santa Caterina di Lastra a Signa dove, intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio, è stato avvertito un intenso odore di gas. A titolo precauzionale i bambini delle due sezioni sono stati fatti uscire immediatamente e sono rimasti in giardino con le insegnanti. Lanciato l’allarme al 112, è stata attivata la procedura prevista per le grandi emergenze e sono state inviate sul posto alcune squadre della polizia municipale e dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, oltre ai soccorritori della vicina Misericordia di Lastra a Signa, attivati dal 118.

Il problema è comunque rientrato in pochi minuti, non appena è stata verificata l’assenza di una effettiva perdita nell’edificio di piazza Garibaldi. Sia i vigili del fuoco che il tecnico chiamato dall’amministrazione comunale hanno infatti escluso la presenza di gas. In particolare, il tecnico ha anche provveduto a mettere in pressione l’impianto, in modo da escludere l’eventualità di perdite e fuoriuscite anomale. Bambini e bambine sono quindi potuti rientrare nelle aule fino alla normale conclusione dell’orario scolastico.

"Non c’è stata alcuna perdita di gas al Santa Caterina - ha poi chiarito il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso - questo pomeriggio (ieri ndr) sono intervenuti per un controllo, contestualmente, sia i vigili del fuoco che i tecnici di Consiag che ha in carico il Global service sulla manutenzione edifici scolastici. Sono stati eseguiti quindi due controlli che hanno dato esito negativo. Nessuna perdita e scuola regolarmente aperta". Oggi, dunque, l’attività alla materna Santa Caterina, che fa parte dell’istituto comprensivo di Lastra a Signa, riprenderà regolarmente. Non è la prima volta, fra l’altro, che fra Signa e Lastra a Signa si verificano dei falsi allarmi per presunte perdite di gas. Anni fa, dopo vari accertamenti, fu verificato che il ripetersi degli episodi era legato ad alcuni fustini non ben sigillati che contenevano le sostanze utilizzate proprio per dare odore al gas (altrimenti inodore). Magari, nei prossimi giorni, si riuscirà a chiarire anche cosa ha scatenato l’allarme nella scuola di Lastra a Signa.

Lisa Ciardi