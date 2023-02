Continuano i concerti all’Hard Rock al Cafe che stasera dalle 21 ospita sul suo palco Davide Pupilli e Massimo Nuti (foto). Due musicisti e cantanti di talento e di una certa esperienza che formano un dinamico duo acustico in grado di proporre serate ricche di ritmo con suoni piacevolmente unplugged alcuni dei grandi classici del rock e non solo.

Già frontman dei Drones, fra le più seguite tribute band italiane dei Muse, Pupilli è anche chitarrista della Sting & The Police Experience, bassista degli Spooky Kids, uno dei più longevi e supportati tributi nazionali a Marilyn Manson e suona anche con i Radioactive (Tributo Europeo agli Imagine Dragons), con La Combriccola del Blasco, la Negramaro Tribute Band ed è membro dei Vocal Blue Trains, il coro gospel elettronico di Firenze che si è esibito con successo in tutta Europa e non solo. Al suo fianco stasera c’è Massimo Nuti, che ha iniziato il suo percorso musicale a 14 anni grazie all’influenza del padre, Maurizio Nuti, chitarrista della storica bando del pop italiano Homo Sapiens. Massimo, dopo aver studiato all’Accademia Musicale Toscana di Pontedera ha deciso di frequentare il corso professionale alla Music Academy di Bologna. Oggi collabora live con band e tribute band affermate a livello nazionale come la cover band di Vasco Rossi La Combriccola del Blasco (dal 2008 al 2020), ma anche la Diapason Band, Rock in Movie e i Killer Queen.

Giovanni Ballerini