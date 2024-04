Pullman in panne con 79 studenti a bordo. Troppo freddo, arriva la protezione civile

Un pullman turistico bloccato di notte sul Viadotto Marco Polo, come su qualunque altra strada di grande comunicazione che porta a una città, rappresenta già un problema, ancora di più se a bordo ci sono 79 studenti di dodici anni e se l’assistenza tecnica tarda ad arrivare. È quello che si sono trovate di fronte le pattuglie della Polizia Municipale in una tarda serata di qualche giorno fa.

Tutto inizia alle 23 quando il 113 segnala alla centrale operativa della Polizia Municipale la presenza di un pullman con targa francese e con numerosi studenti a bordo in avaria sul Viadotto Marco Polo sulla direttrice in uscita città. Una pattuglia è stata quindi inviata sul posto dove trova il mezzo fermo. L’autista francese ha spiegato che il mezzo si era arrestato a causa di un problema elettrico aggiungendo di aver allertato il soccorso stradale, ma senza avere informazioni sui tempi di intervento. A bordo i 79 studenti di dodici anni, in gita scolastica a Firenze accompagnati da tre professori.

Data la posizione in cui si era arrestato il bus, potenzialmente pericolosa per il traffico, ma soprattutto per la presenza a bordo dei ragazzi, gli agenti hanno attivato i soccorsi allertando i Vigili del Fuoco, per poter eventualmente spostare il mezzo, e la Protezione Civile, per portare coperte, acqua e qualche genere di conforto alla comitiva.

I primi sono intervenuti, ma non hanno potuto fare niente perché il mezzo era bloccato elettricamente e per la presenza delle persone a bordo. Gli operatori della Protezione civile hanno fornito generi di primo conforto, soprattutto bevande calde, acqua e coperte per dare una mano alla comitiva per combattere l’insolita ondata di freddo che ha colpito in questi giorni la città. Alle 2,15 circa, dopo oltre tre ore di attesa, è arrivato sul posto il tecnico dell’assistenza elettrica allertata dall’autista francese e alle 5,45 circa il pullman è potuto ripartire per raggiungere la sua destinazione.