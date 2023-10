Puliamo un pezzettino di mondo a Sesto: bambini protagonisti assoluti

Piccoli ma ‘grandi’ nel rispettare l’ambiente. Sabato scorso i bambini e bambine della scuola dell’infanzia Alfani e IC Sesto 1 Azzurra sono stati protagonisti dell’evento conclusivo del progetto ’Puliamo il nostro pezzettino di mondo’ all’interno del parco dell’Oliveta. L’iniziativa, ideata dalle maestre Claudia Fredducci e Elena Brazzini, ha coinvolto per la prima volta la scuola dell’infanzia in attività di pulizia dell’area verde concludendosi con un pic-nic con le famiglie. All’Oliveta i piccoli ed i loro familiari, in particolare, sono stati molto attivi nel rimuovere i rifiuti con speciali kit distribuiti ai partecipanti. L’attività è stata possibile grazie al supporto dell’associazione La Racchetta. Presente anche l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi che ha sostenuto l’iniziativa e ha auspicato la prosecuzione di queste collaborazioni, che vedono coinvolte le scuole, le associazioni e il Comune.