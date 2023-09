"Puliamo il Mondo a Figline Incisa: Legambiente torna in attività"

Anche Figline Incisa aderisce a Puliamo il Mondo, edizione italiana della mobilitazione mondiale "Clean up the world". Sabato dalle 14,30 partirà un intero pomeriggio dedicato alla pulizia del nostro territorio, guidata dalla sezione Legambiente del Valdarno Superiore che, dopo oltre dieci di chiusura, torna in attività e dedica il suo circolo alla memoria della storica ex presidente Loredana Carminati. Tutti sono invitati a partecipare a questo pomeriggio con guanti e sacchetti. La mattina di sabato invece ci sarà la "Festa della Vendemmia", dalle 10 alla Fattoria "La Palagina": accompagnerà i partecipanti attraverso le varie fasi dalle vigne alla cantina. "Sono un’occasione – dice l’assessore Paolo Bianchini – per concentrarci sul tema della cura dell’ambiente e anche per ricordare quanto ci sta a cuore: l’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti".

Manuela Plastina