Pugno duro dei vigili. Alcolici ai minorenni. Sigilli al bar fuorilegge

FIRENZENon potevano servire bevande perché il locale era privo dell’autorizzazione invece non solo lo facevano ma avevano anche collocato dei tavolini abusivi all’esterno.Una situazione che non è sfuggita alla Polizia Municipale che ha fatto scattare i sigilli nei confronti di “Opera Caffè“. Si tratta di un locale di via Ghibellina già oggetto di controlli degli agenti che avevano rilevato varie irregolarità, tra cui la vendita non autorizzata di alcolici anche a minorenni con uno strattagemma (i cocktail erano distribuiti da un’auto in sosta dietro presentazione di uno scontrino emesso dalla cassa del locale) e per il quale era scattata la sospensione di 30 giorni da parte della questura. Durante l’ultimo controllo avvenuto qualche giorno fa, gli agenti dei Reparti Autorizzazioni di Polizia e Mercati e Tutela Consumatori si sono trovati davanti una situazione ben diversa da quanto previsto dagli atti. Il locale aveva infatti la diffida a cessare la somministrazione per la quale non era autorizzato invece hanno visto bevande servite a clienti seduti in uno dei tavolini collocati senza permesso sul marciapiede. Gli agenti, oltre a notificare i verbali per le irregolarità a una dipendente (il titolare era assente), hanno dato esecuzione al provvedimento di cessazione dell’attività emesso della Direzione Attività Economiche per la reiterazione delle violazioni."Andiamo avanti con i controlli per il rispetto delle regole – commentano gli assessori alla Sicurezza e Polizia Municipale Andrea Giorgio e allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini –. Se questo vale per tutti particolare attenzione la dedichiamo agli esercizi pubblici e ai minimarket: tavolini abusivi, somministrazione di bevande non autorizzata, vendita di sostanze alcoliche fuori orario o a minorenni non sono situazioni che possiamo accettare. Il messaggio è chiaro, le regole ci sono e la nostra Polizia Municipale è fortemente impegnata per farle rispettare".