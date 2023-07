Publiacqua, i cantieri sulla rete idrica di Firenze

Firenze, 17 luglio 2023 – Settimana di lavori in strada per Publiacqua. La società comunica tutti i cantieri sulla rete idrica a Firenze che potrebbero causare ripercussioni sul traffico. Eccoli:

- via Incontri (altezza civico 34), sostituzione rete idrica con chiusura strada fino al 18 luglio;

- Lungarno del Tempio (altezza civico 25), lavori su chiusini con restringimento carreggiata fino al 17 luglio;

- via di Ripoli (altezza civico 56), lavori su allaccio con chiusura strada fino al 21 luglio;

- via Mameli (altezza angolo via Sette Santi e via San Gervasio) lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 21 luglio;

- via delle Campora (altezza civico 26), lavori su allaccio con chiusura strada fino al 4 agosto;

- via Gozzoli (altezza civico 24), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 19 luglio.