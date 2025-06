Firenze, 25 giugno 2025 – I tecnici di Publiacqua hanno terminato la riparazione del guasto su via dei Massoni. L’intervento è stato eseguito all’interno di una camera di manovra dell’acquedotto e questo ha evitato la chiusura alla viabilità della strada.

E’ in corso un secondo intervento all'incrocio con via delle Ballodole che, però, non dovrebbe creare problemi alla viabilità. Il guasto sta provocando problemi di approvvigionamento in via delle Ballodole.