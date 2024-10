Publiacqua e la parità raggiunta. Presentata la certificazione. Un cammino lungo dieci anni

Un percorso lungo dieci anni e una certificazione che rappresenta una tappa e non un punto d’arrivo. Publiacqua, ieri mattina, ha presentato il cammino che, proprio in questo 2024, l’ha portata al raggiungimento della certificazione sulla parità di genere. Ad aprire la mattinata, con i saluti iniziali, Nicola Perini, presidente di Publiacqua, seguito dall’ad Paolo Saccani, e da Benedetta Albanese, assessora alle pari opportunità.

Sul palco, poi, si sono succedute Paola Rocchi (diversity manager di Publiacqua), Giovanna Coscione (team Dei di Publiacqua), Giovanna Mundo (neurolinguista e Hr Manager), la professoressa Maria Paola Monaco (delegata della rettrice all’inclusione e diversità dell’Università), Elisa Berni (avvocata e formatrice) e Simonetta Iarlori (vicepresidente di Publiacqua e chief people & governance di Alia Multiutility). Il dibattito, moderato dalla giornalista de La Nazione Lisa Ciardi, ha toccato le principali tematiche Dei (acronimo per diversità, equità e inclusione), ribadendo la necessità per aziende di servizio pubblico di essere protagoniste in questo settore.