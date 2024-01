Pubblica assistenza. L’opportunità per il servizio civile

Opportunità per 7 giovani di vivere un’esperienza di crescita e di vita importante per un anno: sono disponibili altrettanti posti per il servizio civile universale alla Pubblica Assistenza di Tavarnuzze. "È un progetto che può cambiare la vita – dice il presidente Pietro Giannelli –. Un percorso senza dubbio non facile, ma pieno di emozioni da vivere. Da sempre diamo spazio ai giovani che desiderano mettersi in gioco, sia in termini di volontariato sia in termini di servizio civile". La domanda va presentata online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it cercando l’associazione tavarnuzzina nel progetto dal titolo "Assistenza Soccorso Firenze Prato 2023". Possono aderire i giovani che hanno un’età tra i 18 e i 28 anni. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per una durata di 12 mesi. Prevista anche una retribuzione ministeriale di 507,30 al mese.