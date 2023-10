Pubblica amministrazione e strumenti digitali: una docuserie per raccontarli

Firenze, 20 ottobre 2023 – I cittadini alle prese con social network, chat, piattaforme digitali, metaverso, intelligenza artificiale nell’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. A raccontare le esperienze con la comunicazione pubblica digitale, dal punto di vista di quattro diversi “cittadini tipo” è “Pubblica”, la prima docuserie italiana del genere che racconta il modo in cui la PA ha introdotto, e via via incrementato, l’utilizzo di strumenti digitali per rendere più semplice e immediato l’accesso ai propri servizi.

Girata in tutta Italia, ma nata proprio a Firenze dall’iniziativa di PA Social, che la produce, in collaborazione con Fondazione Italia Digitale, Binario F ed Edera, che ne ha curato la regia e il montaggio, “Pubblica” è stata presentata in anteprima al Festival del Digitale popolare che si è tenuto a Torino a inizio ottobre, dove ne è stato proiettato il trailer. Ma la prima si terrà a Roma il prossimo 29 novembre in occasione dell’assemblea nazionale di PA social quando sarà proiettato il format integrale della durata di circa un’ora.

Per poter essere distribuita su differenti canali, anche digitali, la serie è stata divisa in sette puntate, della durata di 10/12 minuti ciascuna, che raccolgono interviste e immagini girate in varie città italiane (Firenze, Torino, Roma e Napoli), con anche la partecipazione di quattro diverse categorie di cittadini, dallo studente all’anziano fino al professionista, alle prese con l’utilizzo delle piattaforme digitali per la PA nel quotidiano. Alle interviste, il format alterna i contributi di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni, imprese e personaggi noti, per raccontare il presente e il futuro della comunicazione digitale nel settore.

“Si tratta della prima docuserie del genere in Italia - spiega Francesco Di Costanzo presidente di PA Social e Fondazione Italia Digitale – negli anni abbiamo cercato di raccontare in vari modi la digitalizzazione per la pubblica amministrazione; questa è una nuova modalità per raccontare l’uso di piattaforme digitali e nuovi strumenti, inclusi il metaverso e l’AI generativa per offrire nuovi servizi ai cittadini”. Appuntamento a Roma a novembre per la prima.