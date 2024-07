Psicologo on the road, boom adesioni: "Ansia e depressione le più diffuse"

Ansia, attacchi di panico e tanta paura per il futuro. La maggior parte delle persone che ha usufruito dello "Psicologo on the road", il progetto dello studio Psiche che viaggia a Figline e Incisa a bordo di un camper, chiede un aiuto per poter superare un momento di incertezza e i timori per ciò che potrebbe accadere un domani.

"Registriamo molto stress, una tendenza al calo dell’umore, le psicopatologie più diffuse sono depressione e ansia generalizzata, nonché tante situazioni di crisi all’interno delle famiglie" spiega il dottor Maurizio Cinquini, ideatore del progetto e fondatore dello Studio Psiche. Non sempre è facile ammettere di aver bisogno di uno sostegno psicologico. "Questo servizio itinerante e gratuito a bordo di un camper – sottolinea lo specialista – può aiutare a superare questa barriera e invitare a chiedere un aiuto".

La seconda edizione del progetto lanciato dal Comune di Figline e Incisa con il supporto della Regione, ha registrato 500 incontri gratuiti in tre mesi, un maxi evento all’interno del Think Festival e anche una sosta speciale nel piazzale dell’istituto scolastico superiore Vasari. "Qui abbiamo svolto 284 incontri con gli studenti – sottolinea Cinquini -, con una particolare attenzione alla maturità e a come affrontare lo stress da studio e da esame attraverso il metodo mindfulness".

Nato nel periodo post pandemico, il progetto "Psicologo on the road" ha superato già i confini comunali prolungando il suo servizio su San Giovanni Valdarno e lo studio Psiche è stato contattato anche da altre grandi città.

"Il successo dell’iniziativa a Figline e Incisa ci invita però a continuare qui – auspica lo psicologo -, perché più che un bisogno emergenziale, sta diventando una necessità fisiologica della popolazione. È un servizio importante, come dimostrano le agende sempre esaurite". Il progetto ha attirato anche l’attenzione a livello nazionale: per parlarne, sono arrivate a Figline e Incisa Valdarno anche testate e TV come Sky e anche la troupe di "In altre parole" di La 7 che ha poi invitato il dottor Maurizio Cinquini in studio per un’intervista live condotta da Massimo Gramellini.