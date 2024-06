Protezione civile, nasce la Sala operativa unificata per Comune e Città metropolitana

Firenze, 21 giugno 2024 - Una sala operativa unificata al servizio di Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze. È quanto prevede l’accordo siglato tra il sindaco metropolitano Dario Nardella e l’assessora alla Protezione civile del Comune di Firenze Titta Meucci. La sala, che prenderà il nome di “Sala Firenze”, gestirà tutti i flussi di comunicazione e tutte le procedure in capo alle due sale di Comune e Città Metropolitana, anche attraverso l'elaborazione di un unico software gestionale di sala e l'indirizzamento delle chiamate in entrata e uscita su un unico centralino telefonico.

“Un risultato importante che abbiamo voluto completare entro il termine del mandato - hanno detto Nardella e Meucci -, alla fine di un percorso che ha richiesto un importante impegno congiunto dei due enti. La nuova Sala rappresenterà il punto di riferimento unico per i cittadini in caso di emergenze e uno strumento di intervento ancora più efficace per tutto il territorio”. La sala consentirà di organizzare in modo congiunto le attività di prevenzione e superamento delle emergenze, ma anche di condividere risorse strumentali attraverso la creazione di un unico archivio delle risorse disponibili, che diventerà il Polo logistico Firenze. Saranno poi gestite in modo coordinato le attività del volontariato, il Centro Operativo Comunale, la diramazione delle allerte meteo, le Unità di crisi dei due enti e la partecipazione all'Unità di crisi regionale. Per arrivare a un modello di intervento completamente integrato, saranno aggiornati i piani di Protezione civile.