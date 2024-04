Si incatenano sotto al David: Ultima generazione irrompe nell’Accademia. Chiuso il museo

Firenze, 7 aprile 2024 – Ancora una protesta degli attivisti di Ultima generazione a Firenze. Intorno alle una di oggi, 7 aprile, in quattro si sono seduti davanti alla statua del David e due si sono incatenati alla ringhiera che protegge il l’opera di Michelangelo, all'interno della Galleria dell'Accademia, srotolando uno striscione con scritto “Fondo Riparazione”.

Ultima Generazione, il blitz nel Museo dell'Accademia (New Press Photo)

Altri quattro attivisti, spiega una nota, hanno fatto partire la Canzone di Maggio di De André, e distribuito volantini sull'alluvione di Campi Bisenzio (Firenze). Il brano ha accompagnato un appello per partecipare alle iniziative di Ultima Generazione in programma a Roma l'11 e 25 maggio. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Stazione Uffizi: il museo è stato chiuso. Dopo che i due si sono liberati sono stati tutti identificati dai militari.

L’ultima incursione a Firenze degli attivisti di Ultima generazione, andando in ordine temporale, risale al 3 marzo quando crearono il caos nella sala degli Uffizi dove è esposta la Primavera del Botticelli. Anche in quel caso arrivarono le forze dell’ordine e la stanza venne evacuata per ragioni di sicurezza.