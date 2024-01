Prosa a km zero: "Aspettando Margot" di Samuel Osman

Teatro di prosa a chilometri zero al Teatro comunale Regina Margherita di Marcialla a Barberino Tavarnelle. Questo pomeriggio (ore 17) la locale compagnia "Il laboratorio Arca" presenta "Aspettando Margot" di Samuel Osman, con la collaborazione di Marco Giavatto e Iacopo Biagioni. Sul palco: Iacopo Biagioni, Viviana Ferruzzi, Samuel Osman, Antonio Timpano, Raffaele Totaro e con la partecipazione di Paolo Biagioni e Maurizio Pistolesi; per la regia Samuel Osman mentre Aiuto regia Michela Stellabotte. Lo spettacolo parla dell’attesa come condizione di vita, un’esistenza fatta di piccole e grandi attese nella speranza che accada qualcosa che potrebbe non accadere mai, o più semplicemente, non accadrà come non ci aspettiamo che accada. Una condizione perenne di aspettative e speranze che comunque portano un valore in sé, al di là della loro stessa realizzazione: talvolta il giorno prima della festa è più bello e stimolante della festa stessa.