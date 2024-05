Prorogata ad agosto la mostra dedicata a Roberto Innocenti

Prorogata fino al 25 agosto la mostra "Roberto Innocenti. Illustrare il tempo" promossa da Città Metropolitana di Firenze, curata da Paola Vassalli e Valentina Zucchi e organizzata da MUS.E. E’ dedicata al grande illustratore fiorentino e allestita nelle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi. Visto il successo di pubblico, Città Metropolitana di Firenze e MUS.E hanno scelto di prolungare la durata della mostra (che sarebbe dovuta terminare oggi) di altri tre mesi organizzando una serie di attività collaterali. Il primo appuntamento venerdì 14 giugno quando è in programma "Una giornata con Roberto Innocenti". Si comincia dalle 11 alle 12 con un momento firmacopie, per proseguire alle 15 con una conversazione tra l’autore e il pubblico, seguito (dalle 16 alle 17) da un’altra occasione in cui sarà possibile fare autografare i libri e il catalogo della mostra, acquistabili al bookshop del museo.