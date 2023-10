"Pronto badante a Pontassieve: consulenze telefoniche e sostegno economico"

E’ attivo anche a Pontassieve il progetto "Pronto badante", promosso dalla Regione per sostenere la famiglia quando si presenta la prima fase di fragilità dell’anziano. Prevede il coinvolgimento delle Zone Distretto e Società della Salute, del Terzo settore e del volontariato. E un sostegno economico per l’attivazione di un rapporto con un assistente familiare accreditato oltre alla consulenza telefonica con un esperto. "Pronto badante" si rivolge agli over 65 che vivono soli o in una famiglia in Toscana e si trovino in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Chiamare lo 055.4383000, da lunedì a venerdì 8-19,30 e il sabato 8-15.

Stamani l’open day

alla scuola di musica

Oggi dalle 10 alle 12,30, nella sede in Galleria Cairoli, open day alla Scuola di musica dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e Dicomano, gestita dall’Associazione Sound. Un’occasione per visitare i locali con la possibilità di provare i vari strumenti e di conoscere insegnanti e offerta di corsi per l’anno didattico 2023-2024.