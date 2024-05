Progressisti per Signa. Presentati i nomi in corsa dentro lista

Dopo i simboli, è la volta dei nomi. È stato presentato al Circolo Arci dei Colli Alti, l’elenco di donne e uomini che corrono per il ruolo di consiglieri comunali con "Progressisti per Signa", una delle liste a sostegno della ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente, Giampiero Fossi (Pd). I candidati consiglieri sono: Filippo Caldareri, Andrea Franco Aiazzi, Simonetta Bacci, Stefano Baroncelli, Federico Basagni, Mariaviola Boretti, Sandra Cartei, Fabrizio Gennaro, Giovanni Cesare Greco, Antonella Luis, Catello Marciano, Carla Pieraccini, Alessandro Polverosi, Selene Sabatini, Marco Salimbeni, Alessio Veltro. "Il gruppo – ha spiegato Filippo Caldareri - è nato 5 anni fa, con l’obiettivo di riunire tutte le soggettività politiche, democratiche, di sinistra, ambientaliste e del mondo cattolico progressista che, per vari motivi, non erano rappresentate dai partiti o che da essi si erano allontanate. Nel processo di aggregazione unitaria che caratterizza la lista si è realizzata la convergenza con Alleanza Verdi Sinistra il cui simbolo è inserito in quello dei Progressisti, mentre continua il confronto con il Movimento 5 Stelle". Oltre che dai "Progressisti per Signa", Fossi è sostenuto dalla lista del Partito democratico e dalle civiche "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme", "Signa domani" e "Lista Giampiero Fossi". Altri tre, al momento, i candidati sindaci in corsa. Vincenzo De Franco (ex Fdi) è sostenuto dalla civica "Signa Libera"; Francesco Draghi dal Prc; Monia Catalano (civica) è supportata da sei liste, in parte legate a movimenti e partiti politici: "Fratelli di Signa" (Fdi), "Prima Signa" (Lega), "Signa al Centro" (Iv), "Uniti per Signa" (civica sostenuta anche da Forza Italia) e "A Sinistra per Signa" e "Signa nel cuore". Li.Cia.