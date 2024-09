Prodotti ortodontici. Novant’anni della Leone con la famiglia Pozzi

Il nome dell’azienda, in realtà, non deriva da quello dalla proprietà ma da un logo. Un leone dalla foltissima criniera che il fondatore Mario Pozzi aveva creato, nel 1934, per un primo prodotto richiesto da un amico dentista, una capsula in acciaio inossidabile. Da allora sono passati 90 anni e il compleanno della ’Leone Spa’, la prima realtà per prodotti per l’ortodonzia in Italia e fra le prime in Europa, con risultati più che positivi anche nell’implantologia dentale, è stato festeggiato nei giorni scorsi con una giornata di apertura e visite nella sede di via Ponte a Quaracchi. Qui, attualmente, opera la quarta generazione della famiglia Pozzi: al fondatore Mario sono infatti poi subentrati il figlio Alessandro e la nipote Elena (nella foto), ora amministratore unico dell’azienda, ma con lei lavorano anche due figli. I ‘numeri’ sono decisamente positivi: sono 200 i dipendenti a Sesto (il 54% dei quali donne) cui si aggiungono i lavoratori del magazzino negli Stati Uniti e l’anno scorso il fatturato, frutto per il 60% dell’export in 105 paesi, è stato di oltre 30 milioni di euro.