Prodigi e incantesimi. È la favola di ’Cicella’

Sabato 21 dicembre (ore 20,45) e domenica 22 dicembre (ore 16.45), lo spettacolo ’Cicella’, scritto e diretto da Giacomo Cassetta, arriva in programma al Teatro Lumiére di Firenze. Protagonisti in scena Giulia Barlazzi, Sabatino Cecchini e Alice Magnolfi. Cicella è una giovane ragazza tenuta prigioniera nella sua stanza, per volere della matrigna, mentre una sorellastra si prende gioco di lei. Prodigi, incantesimi e creature fantastiche coroneranno la loro avventura, ma non sarà la magia a trionfare, bensì la sorellanza. Uno spettacolo di teatro di figura in cui la magia delle maschere, una scenografia suggestiva, costumi e luci ed effetti speciali incolleranno alla poltrona grandi e piccoli (da i 6 anni).