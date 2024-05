Processo Keu, 60 richieste di parte civile. C’è anche la ditta Le Rose

Firenze, 10 maggio 2024 – Sta per prendere il via uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Toscana, quello che punta a far luce sulla vicenda Keu, gli scarti dei rifiuti conciari di Santa Croce sull'Arno, affidati ad aziende reputate collegate alle cosche di 'ndrangheta e finiti sotto la strada regionale 429 e in altri cantieri edili in Toscana.

Anche la società Le Rose ha chiesto di costituirsi parte civile insieme a una sessantina tra persone fisiche ed enti. Il gup Gianluca Mancuso deciderà nella prossima udienza del 7 giugno se ammettere al processo le presunte parti offese e danneggiate che sono intenzionate a chiedere il risarcimento dei danni. L'azienda Le Rose risulta anche tra le sei aziende a cui la procura di Firenze contesta la responsabilità amministrativa dipendente da reato per fatti commessi dagli amministratori. Oggi l'amministratore giudiziario de Le Rose, subentrato alla vecchia gestione, ha deciso di proporre azione civile.