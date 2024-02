"Primarie a Bagno a Ripoli: Pignotti e Pestelli sfidano per il futuro del territorio"

"Mi candido per costruire insieme il futuro". Francesco Pignotti porta avanti la campagna elettorale per le primarie del 3 marzo inaugurando la seconda sede del suo comitato all’Antella (dopo quella di Grassina). Cinque le priorità del programma: ambiente e sostenibilità, sociale e sanità, scuola ed educazione, sport, promozione del territorio. Promette l’istituzione di una "Consulta delle frazioni, organismo consultivo di ascolto, proposta e partecipazione per risolvere i problemi e rafforzare il presidio del territorio". L’altro candidato, Franco Pestelli, dopo una passeggiata domenicale tra Antella e Lappeggi "per vivere un territorio da tutelare e valorizzare", promette "più trasparenza a attenzione al territorio nelle scelte per l’urbanistica. Alcune decisioni prese fin qui appaiono discutibili" come "il progetto di ampliamento della Scuola americana" o "gli insediamenti previsti al terminal della tramvia con gli spazi commerciali e il grande parcheggio".