Prima di parlare, l’uomo ha cominciato a danzare Non è un caso se il nome ‘danza’ significa gioia

Parlando di storia in classe, ci siamo domandati come i nostri lontani antenati comunicassero tra di loro e abbiamo scoperto che comunicavano con gesti e movimenti del corpo e che la prima forma di espressione artistica aveva come strumento la danza.

Le prime danze risalgono al Paleolitico: le tribù primitive ancor prima di saper parlare, ballavano al suono di strumenti musicali. Con la danza l’uomo ha potuto esprimere emozioni, sentimenti e trasmettere messaggi. Per tale ragione ha una lunga storia che attraversa le civiltà. In Grecia la danza era ritenuta importante per il benessere dei cittadini e veniva insegnata a scuola come le altre arti della mousiké (poesia, musica).

I greci eseguivano danze in varie occasioni. Erano in uso le danze militari, le danze sociali, le danze sacre, danze con funzione spettacolare eseguite dal coro durante tragedie, commedie e drammi satireschi. Curiosità: la parola danza (in francese danse, in inglese dance) deriva dalla parola sanscrita tan che significa gioia; la parola coreografia proviene dal greco choreia, altro termine utilizzato per indicare la danza la cui matrice semantica è charà ovvero gioia.