Prevenzione tumori. La Fondazione Ant gioca d’anticipo

È stata presentata in Regione, l’iniziativa “Gioca d’anticipo contro il tumore” edizione 2024. Si rinnova la collaborazione fra Fondazione ANT, Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello, attraverso la promozione di progetti gratuiti di prevenzione oncologica secondaria offerti alla cittadinanza. Per il primo semestre del 2024 gli sforzi di ANT saranno concentrati su Progetto Melanoma e Progetto Mammella per le donne sotto i 45 anni, fascia ancora scoperta dall’attività di screening della Regione Toscana, Progetto Tiroide e Progetto Ginecologia.

Saranno organizzate quattro sessioni di Progetto mammella nelle due sedi di Firenze e Sesto Fiorentino di Villa Donatello. Le giornate per le donne sotto i 45 anni saranno costituite da visite senologiche con ecografia mammaria ed eventuale mammografia a completamento dell’indagine, per un totale di 48 pazienti. Le sei sessioni di visite gratuite di Progetto Melanoma, avranno invece un totale di 144 pazienti. Di queste, cinque si terranno nelle due sedi di Villa Donatello e una, riservata ai residenti nei Comuni del Mugello, si terrà a Borgo San Lorenzo presso l’Istituto di Bioscienze. Ci sarà poi una sessione di Progetto tiroide riservata ai residenti nei Comuni del Mugello,sempre a Borgo San Lorenzo, per un totale di 24 pazienti.

La presentazione del nuovo programma di visite ha visto anche la partecipazione di una rappresentanza dei finalisti ai mondiali europei under 19 di canottaggio, insieme a Giovanni Paoli campione europeo (in quattro senza) e a Lorenzo Rasoli bronzo agli europei (in otto con timoniere) della Società Canottieri Firenze. Da sempre ANT è particolarmente attenta al rapporto col mondo dello sport fiorentino e toscano, proprio perché le buone pratiche sportive sono un aiuto fondamentale nella prevenzione dei tumori e anche di altre patologie.