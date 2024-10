Prevenzione, salute e benessere: gli incontri alla Coop di Sesto Fiorentino

Firenze, 12 ottobre 2024 - Dal 15 ottobre al 15 novembre la sezione soci Coop di Sesto Fiorentino-Calenzano organizza un nuovo ciclo di incontri aperti a tutti, sui temi della prevenzione, della salute e del benessere presso il Centro*Sesto Coop, in via Petrosa: in calendario tanti appuntamenti realizzati in collaborazione con associazioni, agenzie e istituti del territorio attivi sul fronte della salute e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest. Tutti gli appuntamenti si tengono nella sala Soci al primo piano Centro commerciale Centro Sesto Coop (Via Petrosa, 19 Sesto Fiorentino).

I temi individuati, che risultano di particolare rilevanza e di stretta attualità e che rispondono ad alcune indicazioni e sensibilità manifestate dai soci, saranno discussi con l’aiuto di esperti capaci di fornire indicazioni per affrontare, direttamente e/o in rapporto con i Servizi Sanitari e Sociali, gli aspetti di prevenzione e gestione a essi inerenti. Significativa è la collaborazione con le organizzazioni professionali (Aifi), di rappresentanza (Aima, Iapb) e istituzionali (Ispro, Usl Tc) che supportano il contributo dei relatori esperti. Iapb sarà presente, sabato 26 ottobre, con un'Unità attrezzata per lo svolgimento degli esami di screening della pressione oculare nell’ambito della prevenzione del glaucoma. Infine, grazie al protocollo firmato fra Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica toscano sarà presente, dal 5 al 15 novembre, con la sua Unità mobile presso il Centro*Sesto dove svolgerà attività di prevenzione oncologica con programmi di screening e di informazione e sensibilizzazione.

Il programma di incontri

Martedì 15 ottobre alle ore 17.30 mal di schiena: indicazioni comportamentali per prevenirlo e per gestirlo, dottor Stefano Doronzio – fisioterapista. In collaborazione con AIFI (Associazione Italiana di Fisioterapia) sez Toscana.

Martedì 22 ottobre alle ore 17.30 ‘Demenza: cosa fare in famiglia. Accesso ai servizi e rete sociale’, dottoressa Antonella Notarelli - Neurologa Clinica Neurologica 1 AOUC Manlio Matera -Presidente AIMA Firenze.

Sabato 26 ottobre alle ore 10 ‘Glaucoma, ladro silenzioso della vista. L’importanza della prevenzione’ Giuseppe Valentini oculista. Negli orari 11-13, 14-17 sarà presente il camper attrezzato della IAPB con le apparecchiature per la misurazione della pressione oculare - in collaborazione con IAPB Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità-Sezione Toscana.

Martedì 12 novembre alle ore 17.30 ‘Il disagio giovanile: famiglie e comunità di fronte ad un problema emergente’, dottoressa Elide Ceragioli neuropsichiatra infantile. Già responsabile Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza USL Toscana Centro, dottoressa Alessandra Meconcelli psicologa psicoterapeuta, Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Usl Toscana Centro, dottoressa Tiziana Barchesi psicologa psicoterapeuta, Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Usl Toscana Centro. Attività a cura di Ispro – Metti la prevenzione nel carrello.

Martedì 5 novembre alle ore 17.30 screening oncologici negli uomini: prostata e polmone, prospettive per il futuro. A cura di Ispro-Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica-Regione Toscana. Da martedì 5 a venerdì 15 novembre. Nell’area parcheggio antistante il Centro Sesto sarà presente l’Unità mobile di ISPRO per attività di prevenzione oncologica. Per il dettaglio delle attività consultare www.informatorecoopfi.it. Maurizio Costanzo