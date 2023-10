Prevenzione a Bagno a Ripoli: incontri alla Misericordia

La Misericordia di Antella propone una serie di incontri di educazione e prevenzione sanitaria con vari professionisti. Un modo, spiega il governatore Paolo Nencioni, per far capire come si prevengono e si gestiscono le malattie cronico-degenerative. Protagonisti saranno i medici dell’ospedale di Ponte a Niccheri con gli specialisti del poliambulatorio della Confraternita. Si parte il 13 ottobre alle 17,30 nele sede Misericordia sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari: ci saranno Nencioni col sindaco Francesco Casini e il direttore della Società della Salute Simone Naldoni, e ancora Roberto Vallini, direttore sanitario dell’ambulatorio, e Giancarlo Landini di Medicina vascolare. Previsti interventi anche di Stefano Tatini, direttore della medicina vascolare Asl, e di Plinio Fabiani e Francesco Manetti, rispettivamente direttori di Medicina interna e Diabetologia di Ponte a Niccheri.