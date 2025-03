Presidenti di seggio e scrutatori. Corso gratuito per studenti e cittadini. Iscrizioni possibili fino a giovedì

Il Comune di Firenze, la Regione, la Corte di Appello di Firenze e l’Università hanno stipulato un protocollo d’intesa per organizzare un percorso formativo per presidenti di seggio, segretari e scrutatori. E’ rivolto agli studenti frequentanti corsi di laurea triennale e magistrale o equivalenti, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master di primo e di secondo livello, nonché a tutti i cittadini residenti e domiciliati sul territorio toscano che abbia almeno conseguito, quale titolo di studio, il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il corso di formazione, dal titolo “Consultazioni elettorali e referendarie: istruzioni per l’uso” sarà erogato a titolo gratuito per tutti i partecipanti. Iscrizioni entro il 20 marzo, le lezioni cominceranno il 27 marzo.