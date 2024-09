Presentato Mori direttore della Caritas. Monsignor Gambelli riunisce i vertici: "Corona un percorso ventennale"

Come anticipato ieri su La Nazione, Marzio Mori è il nuovo direttore della Caritas Diocesana. L’arcivescovo Gherardo Gambelli lo ha annunciato ieri mattina all’equipe della Caritas riunita in curia. Prima di entrare in Caritas nel 2004 Mori era direttore dell’Oasi, la casa dei padri Mercedari per ex detenuti. Fu assunto come direttore dell’istituto San Paolino, per poi occuparsi di accoglienza. La nomina a direttore della Caritas diocesana, commenta una nota: "Arriva quindi a coronare questo percorso ventennale". L’arcivescovo Gambelli ha ringraziato Riccardo Bonechi, direttore uscente della Caritas dal marzo 2019, sottolineando che "ha guidato l’organismo della Chiesa fiorentina con dedizione e impegno, in modo particolare negli anni difficili della pandemia".