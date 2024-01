Presentato il sito ’Firenze e dintorni’ diretto dal giornalista David Guetta: "Per raccontare la città a modo nostro"

Presentato ieri pomeriggio al Caffè Dogali di Campo di Marte Firenze e dintorni (www.firenzedintorni.it), portale di informazione locale diretto dal giornalista David Guetta. "Un sito per la città – spiega Guetta –, per raccontarla a modo nostro, senza nessun schieramento politicocon molte opinioni e notizie per i fiorentini". "L’idea è nata dalla voglia di fare qualcosa oltre a informazione sulla Fiorentina – continua la storica voce radiofonica dello sport toscano – Abbiamo una struttura con dieci giornalisti e cerchiamo di differenziare e far lavorare tutti con un nuovo format".

Il sito, votato alla multimedialità con servizi testuali e video, che mantiene comunque una nutrita sezione sportiva con calcio ma anche ad altri sport, ha ricche e aggiornate sezioni dedicate a cronaca, politica, attualità, economia , cultura e spettacolo.

Hanno partecipato alla presentazione, tra le altre istituzioni, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la vicepresidente Stefania Saccardi, il sindaco Dario Nardella, il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi e l’ex calciatore Christian Riganò.