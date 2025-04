Firenze, 1 maggio 2025 – È andato a due realtà profondamente radicate nel territorio e nell’impegno sociale il Premio Testimonianza Barbara Bona 2025, istituito dal Rotary Club Firenze Est per riconoscere chi opera con dedizione per il bene della comunità. Le vincitrici di questa edizione sono l’Associazione Nicola Ciardelli ODV e ETS e l’Associazione inFamiglia APS, entrambe insignite del premio accompagnato da un contributo di 4.000 euro ciascuna. Il riconoscimento, che da nove anni porta il nome di Barbara Bona, si conferma come uno dei momenti più sentiti dell’annata rotariana, nel segno di un principio cardine: “servire al di sopra di ogni interesse personale”. A presiedere la commissione di valutazione, l’ex presidente Giovanni Fossi, che ha guidato la selezione premiando non solo l’efficacia delle attività svolte ma anche la capacità di generare cambiamento duraturo e inclusivo. Le motivazioni del premio: l’Associazione Nicola Ciardelli, nata per volontà dei familiari del maggiore dell’Esercito caduto a Nassiriya e oggi guidata da Federica Ciardelli, è impegnata da diciotto anni in progetti di solidarietà sanitaria e culturale. Dalla Casa dei Bambini di Nicola al progetto di oncologia pediatrica in Kosovo, fino alla Giornata della Solidarietà che ogni anno, il 27 aprile, coinvolge studenti di tutte le scuole pisane nella scoperta dei valori costituzionali. Un impegno che si è esteso anche nella gestione dell’Edicola della Legalità, bene confiscato alla mafia e restituito alla città. Il Rotary ha premiato questa realtà per la sua “capacità di trasformare un dolore profondo in un motore di crescita collettiva”, estendendo il proprio operato dal contesto locale a quello internazionale con una coerenza esemplare. All'Associazione inFamiglia va invece il merito di essere a fianco di chi cura e di chi ha bisogno di cura. Punto di riferimento per la comunità di Bagno a Ripoli e non solo, InFamiglia è attiva nel sostegno alle famiglie e presta particolare attenzione agli anziani e a chi convive con malattie neurodegenerative. I suoi percorsi di assistenza domiciliare specializzata, brain training, supporto ai caregiver e laboratori creativi sono oggi un modello replicabile di intervento sociale centrato sulla persona. Il Premio Testimonianza, istituito negli anni ’70 e oggi rinnovato anche nell’identità visiva grazie al logo rielaborato da Riccardo Penco a partire dalla scultura di Bino Bini, rappresenta un impegno importante del Rotary Club Firenze Est. La dedica a Barbara Bona, figlia della signora Maria Vittoria Innocenti, che ha lasciato un legato testamentario a favore del Club, rinnova ogni anno la memoria di un gesto di amore trasformato in azione concreta.