A Daniel G. Nocera il 17° Premio Città di Firenze sulle scienze molecolari

Firenze, 29 aprile 2024 - Il 17° Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari andrà al professor Daniel G. Nocera. Il prestigioso riconoscimento promosso dalla Fondazione Sacconi e da Università degli Studi di Firenze, col contributo di Fondazione CR Firenze col Comune di Firenze, sarà consegnato ufficialmente il 3 maggio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Daniel G Nocera è “Patterson Rockwood Professor of Energy” presso l'Università di Harvard. Coi suoi studi ha dato impulso a nuovi paradigmi che hanno ridefinito le frontiere della conversione e utilizzazione dell'energia solare. È inventore della “Bionic Leaf”, un sistema biomimetico che utilizza solo aria, acqua e luce solare come input per creare biomassa, combustibili liquidi e fertilizzanti con un’efficienza energetica da 10 a 100 volte maggiore della fotosintesi naturale. E' membro dell'American Philosophical Society, American Academy of Arts and Sciences, U.S. National Academy of Sciences e Indian Academy of Sciences. Nominato tra le 100 persone più influenti al mondo dalla rivista Time e all’undicesimo posto nella lista del New Statesman sullo stesso argomento. Ha fondato “Sun Catalytix” che ha portato alla realizzazione della più grande batteria di flusso al mondo per lo stoccaggio in rete di energia elettrica originata dallo splitting fotocatalitico dell’acqua e ha fondato “Kula Bio” per la commercializzazione di un biofertilizzante per un’agricoltura efficiente e più sostenibile.

Alla cerimonia di consegna del riconoscimento di livello internazionale, saranno presenti per i saluti istituzionali Elisabetta Meucci, assessore all’Università e Ricerca del Comune di Firenze, Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze, e Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze.

A seguire, Daniel Nocera terrà una conferenza dal titolo “Affrontare la sfida energetica glibale: creare cibo e combustibili da sole, acqua e aria”. La cerimonia proseguirà con una tavola rotonda, introdotta da Maurizio Peruzzini, sul tema: La transizione energetica: costi e benefici di un processo non più evitabile. Intervengono Stefano Besseghini (Presidente Arera), Gianluca Farinola (Presidente Società Chimica Italiana) e Giulia Monteleone (Direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili Enea). Conclude Lucia Banci.

Il Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari è presieduto da Lucia Banci, una dei fondatori ed già direttrice del Centro di Risonanze Magnetiche dell’Università di Firenze (CERM), nel cui ambito è nata l’idea di questo riconoscimento, istituito nel 2002. Nelle edizioni precedenti sono stati insigniti 16 prestigiosi ricercatori nelle scienze molecolari, tra cui alcuni Premi Nobel.