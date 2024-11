Premio Matteo 2024: bando aperto fino al 22 novembre

Firenze, 15 novembre 2024 – Ci sono ancora pochi giorni per partecipare all’edizione 2024 del Premio Matteo, dedicato alla progettazione e realizzazione di opere o strumenti per il miglioramento della sicurezza stradale. Si tratta di un contest che prende il nome da Matteo Lanzoni, socio del Rotaract Club Firenze Brunelleschi scomparso alla giovane età di venticinque anni per un grave incidente stradale. Ad organizzarlo è appunto il Rotaract Firenze Brunelleschi, che intende così premiare una tesi di laurea o di dottorato o un progetto innovativo sul tema della sicurezza stradale, attraverso qualsiasi campo di applicazione: strettamente tecnico, tecnologico, giuridico, economico, sociale, psicologico, urbanistico, e quant’altro. “I requisiti per partecipare – spiega Marianna De Lorenzo, presidente del Rotaract Firenze Brunelleschi – sono l’aver discusso tesi laurea (vecchio ordinamento, triennale o specialistica), o di dottorato di ricerca, o tesi di master o altre tipologie di corsi nel periodo compreso tra il 16 novembre 2023 ed il 15 novembre 2024, e aver elaborato un progetto attinente alle finalità del premio. A ricevere il premio sarà l’elaborato ritenuto maggiormente meritevole, con un riconoscimento pubblico ed ufficiale e con l’assegnazione di un contributo di 1.000 euro.” Per partecipare è necessario inviare copia dell’elaborato alla mail [email protected] o a [email protected], entro e non oltre il 22 novembre 2024, all'attenzione di Giovanni Nannini, accompagnata dalla domanda di partecipazione al Premio (scaricabile dal sito www.premiomatteo.it) e dagli altri documenti richiesti. La Cerimonia di Premiazione si terrà a Firenze giovedì 12 dicembre, alla presenza della Commissione Giudicante del Premio presieduta dalla Presidente del Rotaract Club Firenze e composta da quattro soci del Club e da qualificati esperti del settore. Tutte le info su www.premiomatteo.it