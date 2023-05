Premio letterario CiviCa, i finalisti

Scelti i finalisti del quarto "Premio letterario nazionale di CiviCa": per ogni sezione, dieci autori si contenderanno il primo premio finale. Oltre 260 le iscrizioni, in leggera crescita rispetto allo scorso anno; più della metà delle poesie e dei racconti brevi sono stati inviati da fuori Toscana. I vincitori saranno annunciati sabato 16 settembre alle 17 alla biblioteca CiviCa. Per la sezione Poesia, cui hanno partecipato 100 persone con 264 elaborati, i finalisti sono Alessandro Agostini, Roberto Colonnelli, Ilaria Ferretti, Cinzia Groppi, Ilaria Mainardi, Chris Mao, Francesco Petrucci, Flavio Provini, Stefania Siani, Rosanna Spina. Per il "Racconto breve" con 115 partecipanti, i lavori in finale sono di Wilma Avanzato, Stefano Borghi, Ubaldo Busolin, Pierangelo Colombo, Elvira Del Monaco Roll, Martina Fagorzi, Mattia Gallo, Stefano Lucarelli, Francesco Palermo, Luisa Patta. La sezione C, dedicata ai giovani, è stata divisa in due gruppi, per età.