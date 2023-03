Premio internazionale all’architetto Casamonti "Firenze pensi al futuro"

"La sfida dell’architettura non è gestire l’ordinario, ma immaginarsi lo straordinario. E Firenze ha l’energia per mettere in campo la giusta visionarietà necessaria a costruire il domani".

L’architetto Marco Casamonti, col suo studio Archea, ha appena ricevuto a Montpellier il premio “Coup de cœur du jury“ (preferito dalla giuria) al concorso “Folies architecturales du 21e siècle“.

Alla città francese, più o meno delle stesse dimensioni di Firenze, Casamonti ha presentato il progetto “Nouvelle Arche“, per riqualificare il quartiere dell’Ovalie, estensione della città storica e luogo di transizione tra il paesaggio urbano e quello suburbano, con una combinazione di spazi aperti e aree edificate. Il progetto è composto di due edifici, i quali, come la torre Babote o la torre Pins, si ergono e dialogano tra loro, creando una porta che distribuisce il quartiere Ovalie e simboleggia il passaggio tra la grande scala metropolitana e la scala più umana del quartiere residenziale.

"La visionarietà del progetto parte dall’utilizzare 350 metri quadrati a terra e di realizzarne 1.200 nella sommità - spiega Casamonti –, dove ho previsto un grande parco pubblico e persino una vigna. Perché una delle sfide del nostro tempo è proprio quella di risparmiare sul consumo del suolo. Sarebbe bello che Firenze, in questi 80 giorni utili per la presentazione delle osservazioni al Poc, potesse introdurre elementi visionari, non solo per il doveroso governo del territorio, ma per immaginare la città del futuro, lanciando sfide progettuali all’altezza del suo grande passato". E vista la polemica sul tracciato della tramvia che si è conclusa con il ritiro della delega all’urbanistica a Cecilia Del Re, Marco Casamonti conclude: "Sapete cosa ha fatto il sindaco di Montpellier per risolvere il problema del traffico in città? Ha reso gratuito il servizio di trasporto pubblico. Non so se Firenze può fare questo, ma molto altro sì".

Olga Mugnaini