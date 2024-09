Michele Manzotti, il giornalismo e la musica. Il premio ricorda le sue grandi passioni

Firenze, 9 settembre 2024 – Promuovere l’attività di giovani giornalisti/e di carta stampata, online, radio e televisione in ambito musicale: è l’obiettivo della prima edizione del Premio nazionale di giornalismo musicale Agimp - MIchele Manzotti.

Il premio è dedicato alla figura di Michele Manzotti, giornalista e musicologo, scomparso nel 2022. A promuoverlo AGIMP - Associazione giornalisti e critici italiani di musica popolare contemporanea, in collaborazione con Ordine dei giornalisti Toscana, Fondazione Odg Toscana, il quotidiano La Nazione, e la famiglia di Michele Manzotti.

“Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana è orgoglioso di aver contribuito all’istituzione del Premio giornalistico dedicato a Michele Manzotti, un riconoscimento per portare avanti l’eredità culturale di Michele, giornalista de La Nazione e consigliere del nostro Ordine - commenta Giampaolo Marchini, presidente Odg Toscana e Fondazione Odg Toscana - Grande esperto di musica, Michele ha portato avanti questa passione con competenza e professionalità; ha conosciuto tutti i più grandi artisti del blues e del rock, ma ha anche scoperto giovani talenti italiani. Il suo impegno professionale resta e ora, grazie anche a questo premio, viene tramandato alle giovani generazioni”.

Al premio Agimp - Michele Manzotti possono partecipare giornalisti e giornaliste che alla scadenza del bando non abbiano ancora compiuto 40 anni di età. È possibile inviare articoli, interviste, recensioni, servizi/video-servizi e podcast su temi musicali. Il bando completo è disponibile sul sito Odg Toscana, Fondazione Odg Toscana e Agimp.

“Non poteva esserci iniziativa migliore di questa per ricordare il nostro collega Michele Manzotti - commenta Agnese Pini, direttrice de La Nazione - Questo premio in suo nome diventa ancora più significativo proprio perché è rivolto alle nuove generazioni di giornalisti che seguono e seguiranno le orme professionali di Michele, sicuramente un esempio al quale fare riferimento”.

Michele Manzotti era stato tra i fondatori e primo presidente di Agimp - Associazione Giornalisti e critici Italiani di Musica Popolare contemporanea.

“Ho conosciuto Michele qualche anno fa, l’ho intervistato per una rubrica che seguivo all’epoca. Ricordo chiaramente che quello che mi colpì immediatamente furono i suoi modi e i suoi occhi gentili, di una gentilezza che poi ho scoperto essere un suo preciso tratto distintivo, tangibile in tutto quello che ha fatto - ricorda Alex Pierro, presidente Agimp - Dopo quel primo incontro la conoscenza si è approfondita, gli incontri si sono ripetuti con la condivisione di idee, di intenti e di progetti, fino alla nascita Agimp” “Se nella mia vita ho avuto un maestro di musica è stato certamente Michele. Il suo insegnamento è stato quello di farmela vivere attraverso concerti e incontri, che a volte sono diventati belle amicizie - conclude Laura Morotti, moglie di Michele Manzotti - Mi auguro che questo Premio, che ne onora la memoria, aiuti a promuovere una grande curiosità per la musica e la voglia di trasmetterla da parte delle nuove generazioni di giornalisti musicali". La scadenza per partecipare alla prima edizione del Premio Agimp - Michele Manzotti è il 15 ottobre 2024.