A Federico Gori il premio “Formazione Lavoro 2023” del Rotary Firenze Nord

Sandro Addario, Giampiero Fossi, Federico Gori e Luigi Fazzini

Firenze, 24 marzo 2023 - Federico Gori, professione videomaker, nato e residente a Signa. È lui il vincitore del Premio «Formazione Lavoro 2023» del Rotary Club Firenze Nord, giunto alla terza edizione e dedicato a "giovani volenterosi che avviano o svolgono un’attività in proprio con merito e professionalità". La consegna del premio è avvenuta mercoledì scorso a Firenze.

“Una delle cinque vie di azione del Rotary International - ricorda il presidente del Club Firenze Nord Luigi Fazzini - riguarda l’azione professionale, per rispondere ai problemi e bisogni della società. In questo campo, fondamentale è curare lo sviluppo del lavoro, unico motore per il benessere della comunità. Crediamo nell’antico principio secondo cui dare un pesce ad un uomo significa nutrirlo per un giorno -continua il presidente -, ma insegnargli a pescare vuol dire nutrirlo per tutta la vita. Per questo motivo il Rotary Firenze Nord non eroga borse di studio o assegni di sostegno ma ha deciso di acquistare direttamente strumenti che possano aiutare il vincitore a iniziare o migliorare la propria attività lavorativa. E la nostra scelta è caduta su Federico, un giovane videomaker del quale abbiamo apprezzato la passione e l’impegno nel proprio lavoro. Come segno di incoraggiamento a proseguire la sua attività, il Rotary Firenze Nord gli consegna uno strumento elettronico di estrema utilità per il suo lavoro. Formazione e sostegno, secondo noi, vuol dire anche questo".

Nel corso della cerimonia di consegna, accanto al premiato c’era il sindaco di Signa Giampiero Fossi. “Federico Gori - ha ricordato - ha da sempre fornito un contributo fondamentale allo sviluppo dell’attività promozionali nel territorio signese. Tra queste il Gruppo Archeologico di Signa per il quale ha promosso molteplici iniziative, come la custodia e la digitalizzazione delle foto e dei filmati di archivio. Tra le tante iniziative in corso anche quella di un cineforum dei ragazzi con una serie di proiezioni dedicate agli adolescenti. Condividiamo la decisione del Rotary Firenze Nord che premia una persona davvero meritevole”.

Le precedenti due edizioni del Premio "Formazione Lavoro” si erano svolte nelle annate rotariane 2019-2020 e 2020-2021. A vincerle, rispettivamente, sono stati Alan Formentini (tecnico di video riprese e montaggio) e Federica Giardino una giovane sarta di Prato.