Premio Architettura Toscana, i dettagli del bando

Firenze, 17 novembre 2023 – Una giuria di nomi prestigiosi – gli architetti Michel Carlana, Michele De Lucchi, Francesco Isidori, Claudia Mainari e la sociologa Emanuele Saporito – selezionerà le opere della quarta edizione del Premio Architettura Toscana. L'obiettivo è promuovere quelle opere sia private che pubbliche capaci di stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea. Questo il dettaglio del bando. Il Pat è rivolto alle opere realizzate in Toscana ultimate da non oltre cinque anni alla data di pubblicazione del bando. Possono essere candidate al Premio opere realizzate da singoli architetti o in gruppo, da dipendenti pubblici o privati.

A presentare la candidatura possono essere sia il progettista che la committenza, ma anche l’impresa esecutrice dei lavori. Il premio conferma le cinque categorie: opera prima; opera di nuova costruzione; opera di restauro o recupero; opera di allestimenti o interni; opera su spazi pubblici, paesaggio o rigenerazione. I partecipanti possono candidare una sola opera per ciascuna categoria. Una singola opera può essere candidata in più categorie. La categoria opera prima, destinata alle opere realizzate da progettisti che non abbiano compiuto 40 anni alla data della pubblicazione del bando e unica con un premio in denaro di 5mila euro, vuole specificatamente valorizzare la realtà e l’attività dei giovani progettisti e aprire un focus sulle loro opportunità di crescita nel nostro territorio.

Per ciascuna categoria sarà premiata una sola opera, che riceverà un riconoscimento assegnato congiuntamente al progettista, alla committenza e all’impresa. Le iscrizioni al bando dovranno essere effettuate tramite il modulo on-line —reperibile sul sito www.premio-architettura-toscana.it— dalle ore 12.00 di lunedì 4 dicembre 2023 sino alle ore 24.00 di lunedì 12 febbraio 2024. La cerimonia di premiazione è in programma giovedì 13 giugno 2024 alla Palazzina Reale di piazza Stazione, sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze, dove sarà allestita anche la mostra dei progetti vincitori.

Nic.Gra.