Premi fino a mille euro agli studenti più bravi di Pontassieve dalle medie all'università

Ritornano i premi al merito dedicati agli studenti, ma riservati a soci, figli e nipoti di soci della Bcc Pontassieve che organizza l’iniziativa allo scopo di gratificare l’impegno degli studenti delle medie, superiori e università, che si siano distinti nei risultati finali dell’anno scolastico 20222023 o abbiano conseguito o conseguano la laurea tra il primo agosto 2022 e il 31 ottobre prossimo. Per partecipare è necessario compilare il modulo e presentarlo entro il 9 novembre allo sportello della filiale di riferimento per posta a Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, iniziativa "Impegno Premiato", via Vittorio Veneto 9, 50065 Pontassieve. I premi allo studio saranno di 200 euro ciascuno per i diplomi di licenza media inferiore conseguito con "1010", 500 euro ciascuno per i diplomi d’istruzione secondaria superiore con votazione di 100100, 700 euro ciascuno per le lauree triennali con votazione di almeno 110110 e mille euro per le lauree specialistiche con almeno 110110. La consegna dei premi avverrà entro il 31 dicembre.

Leonardo Bartoletti