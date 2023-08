Prelievi sangue Riparte il servizio a Tavarnuzze

Riparte finalmente il servizio di prelievo del sangue anche nella popolosa frazione di Tavarnuzze. Sabato 2 settembre il punto prelievi ematici, la struttura gestita dalla Misericordia del Galluzzo e convenzionata con la Usl, tornerà ad accogliere gli utenti dopo un prolungato, ma necessario stop. A causa di lavori strutturali, gli ambulatori sono rimasti chiusi causando disagi alla popolazione che doveva fare lunghi viaggi per sottoporsi agli esami del sangue. Tra pochi giorni l’utenza potrà tornare a rivolgersi alla sede di via Cassia 105 e già da ora è possibile prenotare l’appuntamento tramite la piattaforma Zero Code.

Gli ambulatori della Misericordia di Tavarnuzze saranno disponibili per i prelievi ogni martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 9. Il ritiro dei referti e le prenotazioni sono invece accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 18, a partire dal 28 agosto. Soddisfazione da parte del Comune per la riapertura: "Saremo nuovamente in grado di offrire un servizio molto utile alla cittadinanza di Tavarnuzze - dichiara l’assessore alla salute Laura Fabbrizzi - . Anche in questa occasione la Misericordia ha dimostrato di essere una realtà di primissimo piano per il nostro territorio".

Manuela Plastina