Pregiudizio e discriminazione: come i giudizi negativi influenzano la diversità

Il pregiudizio è una valutazione negativa attribuita a specifici soggetti, un giudizio errato o impreciso formulato in modo superficiale ed espresso in assenza di notizie sufficienti.

Si tratta di opinioni preconcette che portano la gente ad assumere atteggiamenti discriminatori, che orientano azioni dannose nei confronti di gruppi sociali diversi dal proprio.

Il pregiudizio rispecchia quindi la naturale predisposizione a giudicare e ad agire in modo sfavorevole nei confronti degli altri. Ha basi psicologiche che affondano le radici nella fobia verso il diverso sviluppando per paura, un ruolo difensivo tendente a proteggere la classe di appartenenza, senza riuscire a superare il disagio per ciò che non è uguale a noi sotto molteplici aspetti.

La stragrande maggioranza degli individui si considera senza pregiudizi, ma molti e forse senza volerlo, tendono a dare giudizi negativi su sconosciuti che incontrano, sulla base di ciò che pensano. Che si tratti di razza, età, sesso, religione, sessualità, disabilità, politica, molte persone possono sentirsi discriminate.

In particolare il pregiudizio razziale porta a trattare le persone in maniera diseguale: individui svantaggiati e sminuiti a causa del loro aspetto, colore della pelle, origine e nazionalità.

I pregiudizi sono da considerarsi come una sorta di pericoloso disimpegno culturale e sociale che impedisce di conoscere le cose così come stanno senza sentire la necessità di porsi domande o chiedere spiegazioni. L’inerzia, la pigrizia, l’affidarsi alle idee ricevute, sembrano costituire la radice della potenza anonima del pregiudizio.

Secondo lo scrittore Bukowski, anche l’amore è una forma di pregiudizio. Scrive: "Ami ciò di cui hai bisogno, ami ciò che ti fa star bene, ami ciò che ti torna più utile. Come fai a dire di amare una persona quando ce ne sono almeno diecimila al mondo che ameresti di più solo se le incontrassi?"

Forse. La felicità è una mente aperta, il pregiudizio potrebbe farti perdere ciò che la vita ti sta offrendo.