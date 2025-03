Precipita con il parapendio: salvato 47enne

Quello che doveva essere un pomeriggio di divertimento in volo, è diventato un tragico recupero che per fortuna e grazie all’esperienza dei soccorritori si è risolto solo come un brutto incidente. Se l’è cavata con un trauma agli arti inferiori e alla schiena un uomo di 47 anni del Valdarno. Intorno alle 15 di ieri aveva appena tentato di spiccare il volo col parapendio dalla cima di Massanera, in territorio comunale di Reggello. Ma qualcosa è andato storto. Pochi metri dopo essersi staccato da terra, il parapendio è precipitato abbattendosi in un posto poco lontano dalla partenza, ma impervio. L’uomo, nonostante il colpo preso, è comunque riuscito a rimanere lucido e a chiamare i soccorsi da solo. Non è stato facile per i soccorritori raggiungerlo. È intervenuta la squadra di terra dei vigili del fuoco che ha raggiunto la zona insieme al personale sanitario per poi proseguire con un mezzo fuoristrada.

A supporto sono arrivati la Croce Azzurra di Reggello, i vigili del fuoco di Figline, la protezione civile e ovviamente il 118 con l’automedica e anche l’elisoccorso. Proprio col Pegaso, dopo essere stato messo in sicurezza e imbracato, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Ponte a Niccheri dove è ricoverato. Ha riportato varie fratture, ma non è in pericolo di vita.