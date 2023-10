Pratica sportiva, Firenze al top. Alle superiori il 78% fa attività: "Presto percorso partecipativo"

A Firenze c’è una forte cultura sportiva. Con percentuali di pratica superiori alla media nazionale. È quanto emerge dall’indagine commissionata dal Comune e svolta da Sg Plus in collaborazione con l’Istituto Piepoli, nei mesi scorsi, i cui risultati saranno presentati, sabato 14 ottobre al Parc (piazzale delle Cascine 4), dall’assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli Livio Gigliuto e il responsabile del centro studi e ricerche di SG Plus Ghiretti&Partners Roberto Lamborghini. "Si tratta del primo di un ciclo di appuntamenti denominati ‘Firenze verso lo Sport Plan’ - ha spiegato l’assessore Guccione - che rappresenteranno una base su cui elaborare un piano strategico dello sport per la nostra città per i prossimi anni e per i quali intendo avviare un percorso partecipativo che coinvolga tutte le realtà". Per tutti i target analizzati sono state rilevate percentuali di pratica sportiva superiori alla media nazionale. Negli studenti delle scuole primarie, ad esempio, la percentuale è del 78% rispetto alla media nazionale del 75%. Rimanendo sul tema dello sport dei minori, si conferma il ruolo fondamentale delle famiglie quale stimolo e supporto concreto alla pratica sportiva dei figli; basti considerare che, tra gli studenti delle scuole primarie, tra coloro che praticano sport, il 95% ha almeno uno dei due genitori a sua volta praticante.