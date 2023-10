Pratica sportiva, Firenze città al top in Italia

Firenze, 10 ottobre 2023 - A Firenze c'è una forte cultura sportiva. Con percentuali di pratica superiori alla media nazionale. E' quanto emerge dall’indagine commissionata dal Comune di Firenze e svolta da SG Plus in collaborazione con l’Istituto Piepoli, nei primi mesi del 2023, i cui risultati saranno presentati, sabato 14 ottobre al Parc (piazzale delle Cascine 4), dall'assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli Livio Gigliuto e il responsabile del centro studi e ricerche di SG Plus Ghiretti&Partners Roberto Lamborghini. "Si tratta del primo di un ciclo di appuntamenti denominati 'Firenze verso lo Sport Plan' - ha spiegato l'assessore Guccione - che rappresenteranno una base su cui elaborare un piano strategico dello sport per la nostra città per i prossimi anni e per i quali intendo avviare un percorso partecipativo che coinvolga tutte le realtà che interagiscono col mondo dello sport". "Per questo motivo - ha aggiunto - alla presentazione di sabato prossimo sono state invitate società sportive, federazioni ed enti di promozione sportiva, mondo della scuola e dell’università, insegnanti di educazione fisica e non solo, palestre fitness, negozi di attrezzature e abbigliamento sportivo". "Per ricavare un quadro reale ed esaustivo della pratica sportiva a tutti i livelli in città - ha ricordato l'assessore Guccione - il mio assessorato ha effettuato una ricerca per conoscere bisogni della cittadinanza in tema sportivo, attraverso un’indagine demoscopica, su un campione significativo di popolazione ed effettuata dall’Istituto Piepoli e da SG Plus Ghiretti&Partners, e una serie di questionari su specifici target di popolazione cui hanno risposto 93 società sportive, 4.500 studenti, oltre 800 praticanti, 1.000 famiglie". Per tutti i target analizzati sono state rilevate percentuali di pratica sportiva superiori alla media nazionale. Negli studenti delle scuole primarie, ad esempio, la percentuale è del 78% rispetto alla media nazionale del 75%. Rimanendo sul tema dello sport dei minori, si conferma il ruolo fondamentale delle famiglie quale stimolo e supporto concreto alla pratica sportiva dei figli; basti considerare che, tra gli studenti delle scuole primarie, tra coloro che praticano sport, il 95% ha almeno uno dei due genitori a sua volta praticante. Tale percentuale scende invece addirittura al 50% in assenza di pratica sportiva da parte dei genitori. Per l'evento di sabato si consiglia, per motivi organizzativi, di confermare la partecipazione all'indirizzo di posta elettronica: assessore.guccione@comune.fi.it Maurizio Costanzo