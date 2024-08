Powersoft. Nuova sede aziendale in via del Parlamento

Powersoft cresce nel panorama mondiale. L’azienda di Scandicci, leader di sistemi di amplificazione audio ha inserito nel proprio team cinque nuove figure che andranno a potenziare la presenza sul mercato globale. In particolare le nuove professionalità sono state inserite per aggredire meglio zone come la Cina dove arriveranno un manager e un ingegnere del suono; il sud est asiatico (Thailandia, Filippine e Vietnam) con un responsabile commerciale, il Regno Unito e gli Stati Uniti con due ingegneri che si occuperanno di supporto e sviluppo. Su Scandicci si procede a tappe forzate verso l’avvio lavori per la nuova sede dell’azienda, fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch.

Il gruppo si può contare su 110 dipendenti e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo vengono svolte direttamente a Scandicci che è arrivata in luoghi incredibili grazie alle commesse Powersoft: dal sistema audio della Mecca, all’avveniristico Sphere, l’auditorium a cupola di Las Vegas, dove l’impianto made in Scandicci supporta la cupola a cristalli liquidi unica al mondo. La nuova sede aziendale sarà realizzata in via Parlamento Europeo, il progetto prevede la realizzazione di una struttura tecnologicamente avanzata ed energeticamente autosufficiente.