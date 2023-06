Posti auto e frazionamento Cosa fare?

Luca

Santarelli

Gentile avvocato, sicuramente il mio quesito è già stato sottoposto, nel qual caso me ne scuso. Dove vivo vi erano 12 posti auto per 12 appartamenti, due appartamenti sono stati divisi in due unità immobiliari e uno in tre. Ora i posti auto non bastano e i nuovi proprietari, cioè quelli degli immobili suddivisi, rivendicano gli stessi diritti degli altri. Noi ci troviamo in difficoltà anche perché l’amministratore non riesce a farci prendere una decisione. Cosa ci può dire lei? Grazie.

Gentile lettrice, il suo quesito, suo anche trattasse questione già in precedenza sottoposta alla rubrica (con franchezza non lo ricordo), è comunque molto gradito e vale la pena ripetere un principio generale su un problema assai ricorrente. Nel caso prospettato e in quelli analoghi, le unità immobiliari che derivano dal frazionamento dovranno tra di loro dividere il godimento del posto auto ab origine destinato all’unità abitativa. Infatti, lo stabile in oggetto è stato concepito in modo tale che ogni appartamento avesse un proprio posto auto. Il cosiddetto sistema a turnazione, quindi, non vale per tutte le unità abitative, ma solo per quelle che hanno avuto nel tempo una modifica. Dispiace che l’amministratore non abbia preso una posizione, anche perché il caso ha una soluzione e se fornita dall’amministratore avrebbe il valore della provenienza di un soggetto sopra le parti che parla nell’interesse di tutte le parti. Ciò detto auspico che il caso non abbia un seguito e che tornino sereni i rapporti nell’ambito condominiale.

Per i quesiti scrivere a: [email protected]